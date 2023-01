Puglia | maltempo | ancora allerta per vento fino a burrasca Protezione civile | previsioni meteo

BariToday

Domani sono previsti gli ultimi rovesci ine sul Basso Tirreno, mentre mercoledì ci sarà un break del, ma di breve durata. Giovedì, infatti, è in arrivo una nuova perturbazione che ...Rimane alta quindi l'attenzione per ilche in queste ore non ha accennato a diminuire: ... Allerta gialla anche per la: l'avviso è stato diramato dalla protezione civile che prevede ... Maltempo in arrivo sulla Puglia: pioggia e vento forte, scatta l'allerta 'gialla' Mercoledì ci sarà un break, ma di breve durata, giovedì, infatti, è in arrivo una nuova perturbazione che colpirà tutta l'Italia ...Si sposterà in giornata verso Sud il vortice temporalesco che ha colpito nel fine settimana il Centronord. Domani sono previsti ultimi rovesci ...