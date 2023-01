Prosegue il lavoro pre-Ascoli | “negativizzato” Ghiringhelli | martedì riprendono gli allenamenti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Proseguono glidei rossoverdi in vista della ripresa del campionato, domenica 15 gennaio al Liberati con l’(fischio d’inizio alle 16.15). Oggi per la squadra di Aurelio Andreazzoli test in famiglia con la Primavera. Terapie epersonalizzato per Donnarumma, Capuano e Cassata. Si èdal Covid 19 Lucache tornerà a disposizione da domani.Domani giorno di riposo, gliriprenderanno10 gennaio alle 15.00, a porte aperte, all’antistadio Giorgio Taddei. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana Calcio

