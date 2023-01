Agenzia ANSA

Lo ha detto Romano, alla presentazione del libro su David Sassoli "La saggezza e l'audacia". "La guerra in- prosegue - ha reso ancora più importante il passo in avanti dell'Europa". . ...Peraltro, ha concluso, "oggi siamo presi dal problema dell', ma non dobbiamo dimenticare che l'Europa ha grande missione di operare nel mediterraneo e nell'africa. Deve essere un ponte". ... Prodi, Ucraina è momento più drammatico, anche di crisi Cuba ... ROMA, 09 GEN - "Oggi è un momento estremamente difficile, è il più drammatico fra quelli che ho vissuto, perfino il momento della tensione dei missili di Cuba aveva un suo equilibrio, e ricordiamoci l ...Non è un vertice formale, perciò non sono previste conclusioni ufficiali. Eppure, quando oggi pomeriggio Ursula von der Leyen varcherà il portone di palazzo Chigi, la ...