Problemi Aruba con la fatturazione elettronica oggi 9 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023)ci sonocon la: l’errore che viene restituito fa sapere che non è possibile concludere l’operazione prestabilita in quanto il servizio non è al momento disponibile, con l’invito a riprovare più tardi. Come riportato da ‘downdetector.it‘, le segnalazioni degli utenti che indicano che ci sonocon lasono in costante crescita: sebbene non si possa parlare di un vero e proprio down, resta doveroso riportare l’anomalia, che purtroppo sta impedendo agli utenti di usufruire del servizio, tra l’altro proprio nella giornata in cui tutti sono tornati operativi dopo le festività natalizie.9 ...