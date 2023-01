Probabili formazioni Inter-Parma | ottavi di finale Coppa Italia 2022 2023

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ledi, match deglididi. A San Siro i nerazzurri cercano il passaggio del turno, ma la squadra di Pecchia vuole stupire contro Lukaku e compagni. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato? Scopriamolo insieme. Nell’ultimo precedente l’si è imposta 2-1.– Handanovic si riprende il posto tra i pali. Chance anche per Correa e Lukaku in attacco, con Lautaro e Dzeko verso un ...

...Convocati del Verona Convocati della Cremonese La conferenza stampa di Zaffaroni Alvini alla vigilia L'arbitro Asta solidale in memoria di Gianluca Vialli Presentazione del match...Indice Cronaca della partita e tabellino L'arbitro Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Gara secca: chi passa il turno affronterà ai quarti di finale ...Come fare per vedere Lecce-Milan in diretta streaming web tv gratis, gara della 18esima giornata di Serie A in programma il 14 gennaio 2023 ...Perugia-Venezia è una partita di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Spal e Como hanno fatto la voce grossa nelle trasferte di Parma e Terni, l'unico ad a ...