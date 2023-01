Principessa Diana | Harry dubita che la sua morte sia stata un incidente | “Io e William volevamo riaprire il caso”

Leggi su biccy

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In questi giorni il Principeè in tour promozionale per l’uscita del suo libro Spare. Il Duca di Sassex si è lasciato intervistare anche da Anderson Cooper ed ha parlato delladi sua madre.ha dei dubbi sulla scomparsa dellaed ha spiegato che in passato lui evolevanoil. La parte più straziante dell’intervista è arrivata quando il Principe ha rivelato che lui e il fratello maggiore per anni hanno sperato che la madre avesse solo voluto scomparire per un po’ e che prima o poi sarebbe tornata da loro. “Per molto tempo, ho semplicemente rifiutato di accettare che lei fosse morta. In parte pensavo che facesse tutto parte di un piano. Poi però pensavo ‘lei non ci farebbe mai questo’. Pensavo che ...