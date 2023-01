Principe Harry | a Sandringham una «sala operativa» per rispondere alle accuse di Spare

(Di lunedì 9 gennaio 2023) William vorrebbe ribattere, ma Carlo III frena. La stampa britannica, intanto, alimenta la curiosità: «I loro peggiori timori non si sono realizzati». A che proposito, però, resta un mistero:ha in mano qualcosa che potrebbe mettere in difficoltà la royal family?

la Repubblica

Il, in un'intervista a 60 Minutes in vista della pubblicazione del suo libro di memorie, ha descritto un incidente avvenuto all'inizio del 2019, quando la tensione con ilWilliam ...Se c'è un vincitore, al momento, nella guerra tra i fratelli Windsor, è di certo la stampa popolare. Quei famigerati tabloid che secondo ilsono stati sempre la causa di ogni problema - in passato per la madre Diana e oggi per la moglie Meghan - e che ora sfruttano il contenuto esplosivo della sua autobiografia, Spare , ... Le accuse del Principe Harry: “Camilla prima era la cattiva. Poi è diventata pericolosa” In una delle sue ultime interviste Harry ha parlato anche della morte di Lady Diana spiegando che lui e William avrebbero voluto riaprire il caso ...Nella sua autobiografia scandalo il Principe Harry è tornato a parlare della controversa e dolorosa scomparsa di sua madre, Diana Spencer.