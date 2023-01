Globalist.it

Sembrano i tempi delletra Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi , osserva il deputato Pd , "anche allora si cercarono mille alchimie, poi alla fine Bersani cambiò lo Statuto perché capì che i ..." Per il segretario la data per leresta quella del 19 febbraio in linea con quanto già ... Elly Schlein ha avanzato la proposta del voto online, sulla quale invece idi Bonaccini ... Primarie Pd, i sostenitori di Schlein insistono: “Inspiegabile il no al voto online” Nel Partito Democratico è in atto un confronto-sconto sulla possibilità di far votare alle primarie sia ai gazebo che online ...(Adnkronos) – “Per noi la proposta non è affatto archiviata e continuiamo a tenerla sul tavolo”. Dall’area Schlein si fa sapere che il tema delle primarie on line, da affiancare al voto nei gazebo, re ...