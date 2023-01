L'Eco di Bergamo

vittoria nel 2023 per la squadra di Gasperini, grazie alla rimonta firmatae Hojlund , dopo il gol di Orsolini al quinto minuto. Approcciano bene gli uomini di Thiago Motta ma nella ...L'ex Sassuoloinvita alla conclusione, che pareggia con violentissimo sinistro da fuori area, poi mette una gran palla sulla profondità per Hojlund, bravissimo a superare Skorupski ... Prima Koopmeiners, poi Højlund: l'Atalanta ribalta il Bologna 2-1 Immagini GettyCalcio NOSTRO•ieri, 22:39Dopo quattro duelli senza vittorie, l'Atalanta riesce finalmente a vincere ancora. Complice anche un bel tiro dalla ...Torna al successo l'Atalanta che dopo aver chiuso il primo tempo sotto di una rete contro il Bologna e senza mai tirare in porta, nella ripresa ribalta il risultato grazie ai ...