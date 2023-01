Prezzi alle stelle | i listini giù | ma le tariffe alla pompa salgono La stangata

Open

... chi crea e chi fornisce servizi relativitecnologie IBM. Per ampliare le opportunità di ... Inoltre, l'accesso agli strumenti di vendita di IBM aiuta a determinarecompetitivi e trasparenti .Oggi, in programma solo il dato sul credito al consumo (21 italiane). In settimana, atteso soprattutto il dato suial consumo, in programma giovedi'. Venerdi', iniziera' la stagione delle ... Carburante, prezzi alle stelle: ecco le soste dove risparmiare sull'Autostrada del Sole Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un paio di Google Pixel Buds Pro che sono ora al prezzo minimo storico in più colori.Gli aumenti del prezzo della benzina non si arrestano in Italia, dove la crescita è alle stelle. Cerchiamo di capire il perché e su cosa la procura sta indagando in merito a questo ...