Previsioni sbagliate | problemi di organico I mali della Polizia negli incidenti tra tifosi sull' A1

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non si spengono le polemiche per quanto accadutoa A1, con la guerra tra ultras di Rome a Nepoli, nel bel mezzo del traffico. Scene di guerriglia urbana che hanno messo in difficoltà le forze dell’ordine causando danni e disagi alla circolazione. Tutto è iniziato dopo le 13,30 quando 350del Napoli si sono fermati all’autogrill di Badia del Pino ed hanno iniziato un fitto lancio di oggetti verso le autovetture, scontrandosi con igiallorossi. Il bilancio è un romanista ferito con un’arma da taglio e115 ultrasRoma e 80 del Napoli identificati dalla. L'acredine tra le due tifoserie non si è mai placata da quando è stato identificato e condannato Daniele De Santis, ex ultràRoma, per l'omicidio di Ciro Esposito avvenuto nei pressi dello stadio ...