Presidente Federcalcio francese | “Zidane? Non gli risponderei al telefono” Mbappè lo critica

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Zinedinesulla panchina del Brasile? “Non mi interessa minimamente”. Parola di Noel Le Graet,della, travolto dalle critiche per le sue frasi sprezzanti sull’ex campione, accostato alla panchina dei Bleus, prima che venisse annunciato il rinnovo di Deschamps. “Non gli avrei nemmeno risposto al”, ha aggiunto il numero 1 della. La reazione è durissima e coinvolge anche i protagonisti della nazionale. “è la Francia – ha twittato immediatamente Kylian Mbappé, non nuovo alle polemiche contro Le Graet – non si manca di rispetto a una leggenda del genere…”. Poi Youri Djorkaeff: “sbagliato, fuori posto, parliamo di un campione del mondo. Parliamo del Campione ...

Queste parole in un'intervista concessa ieri a "RMC Sport" hanno scatenato la bufera attorno a Noel Le Graet, presidente della Federazione francese.