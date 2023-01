Ppe-Ecr | alleati ma non fusi Il conservatorismo di Meloni visto da Alli

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I riflettori, oltre oceano, sono puntati sull’Italia. In particolare sul nuovo corso politico impresso da Giorgiae sulle evoluzioni che si stanno registrando nella galassia conservatrice. L’analisi pubblicata nei giorni scorsi dalla Heritage Foundation è indicativa in questo senso. Tuttavia, nonostante gli incontri tra la premier e il capogruppo del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber “l’ipotesi di un grande partito unico, che fonda conservatori e popolari, è remota. Un’alleanza, che comprenda anche i liberali in vista del 2024, invece, è una possibilità più concreta”. A dirlo è Paolo, presidente di Alternativa Popolare e senior fellow dell’Atlantic Council., l’attenzione degli States per ileuropeo e italiano sembra sempre più alta. Lei come la vede? Il mondo dei conservatori è ...