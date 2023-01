Potenziamento laboratori ITS | pubblicata la ripartizione dei 500 milioni di euro del PNRR

(Di lunedì 9 gennaio 2023) E' stato pubblicato il riparto delle risorse per ildeidegli ITS. Ne dà notizia la Flc Cgil, che annuncia la pubblicazione del decreto ministeriale a breve. In totale 500didi cui 450 sono attribuiti alle fondazioni ITS Academy che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo per il conseguimento della qualifica e gli altri 50sono attribuiti alle nuove fondazioni ITS che attiveranno almeno un percorso nell’anno 2022 o successivamente. L'articolo .

TV Sette Benevento

... una sperimentazione denominata "curvatura scientifica" nella quale è proposto un... Ie la curvatura scientifica Il percorso sperimentale si svolge principalmente nei ...... soprattutto con bambini e ragazzi (centro estivo,, visite guidate). Non si può che esultare per gli esiti conseguiti, auspicando un ulterioredelle attività e delle ... Orientamento scolastico all'Istituto De La Salle di Benevento Vallesina Bio, l’azienda biologica nata nel 2017 ha scoperto un’ulteriore vocazione, quella al sociale. L’azienda ha intrapreso un percorso per lo sviluppo della Vita Indipendente per ragazzi con disa ...Roma – Un investimento complessivo di 90 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, e per l’avviamento o potenziamento di infrastrutture aperte per la ricerca nei setto ...