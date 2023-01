Postiglione | circa 60 milioni di euro per 51 opere pubbliche cantierate

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 7 minuti(Sa) – “e servizi efficienti,diventa cantiere a cielo aperto. Così rinascono le aree interne”. Lo dice il sindaco del comune di, Carmine Cennano, sui cantieri in corso dellesul territorio comunale alcune realizzate, altre in fase di realizzazione e decine in fase di progettazione, per un valore complessivo totale di60diper ben 51 progetti die servizi pubblici. “Non soloordinarie – spiega il sindaco Cennamo – ma anche progetti che rendono il nostro territorio sicuro, efficiente ed accessibile, e che si inseriscono in un’ottica di sviluppo che proietta il ...