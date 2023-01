Today.it

Una proposta tecnica sul prezzo dell'energia da portare a Roma per provare a trovare una soluzione, forse anche normativa, che possa scongiurare la fermata dellasrl all'1 febbraio, come già annunciato dall'azienda. Questa sera, alle 19, il presidente della Regione, Christian Solinas , vedrà i vertici aziendali per affinare una proposta tecnica da ...Ilè che circa un migliaio di lavoratori indiretti potrebbero trovarsi senza lavoro e ...sociali in caso di stop delle due attività già annunciati a gennaio 2023 per laSrl, dove ... Portovesme, a rischio 400 lavoratori diretti e quelli dell'indotto Una proposta tecnica sul prezzo dell’energia da portare a Roma per provare a trovare una soluzione, forse anche normativa, che possa scongiurare la fermata della Portovesme srl all’1 febbraio, come gi ...