Portogallo | Gomes nega | 'Mourinho? Fin dall'inizio abbiamo cercato solo Martinez'

TUTTO mercato WEB

Fernando2. Noel Le Graet*, Francia *In corsa per la rielezione Candidato per un posto di membro ordinario del Consiglio della FIFA (per un mandato di due anni): 1. Bernd Neuendorf, ...Fernando2. Noël Le Graët*, Francia *in corsa per la rielezione Candidati per una posizione da membro ordinario del Consiglio FIFA (per due anni) : 1. Bernd Neuendorf, Germania La ... Il Portogallo ha cercato Mourinho Gomes: "Gli unici contatti sono stati con Martinez" La Federazione portoghese ha annunciato che oggi il Presidente Fernando Gomes presenterà il nuovo ct della Nazionale, dopo l'addio di Fernando Santos. Si tratta dello spagnolo Roberto Martinez, ex ct ...La Federazione portoghese ha annunciato che oggi il Presidente Fernando Gomes presenterà il nuovo ct della Nazionale, dopo l'addio di Fernando ...