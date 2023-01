(Di lunedì 9 gennaio 2023) Incidente senza gravi conseguenze per le persone aldi. la motoMsc Eliane, di 340 metri di lunghezza per 100 mila tonnellate di cabotaggio, nella notte, in...

Agenzia ANSA

Incidente senza gravi conseguenze per le persone aldiTauro. la motonave portacontainer Msc Eliane, di 340 metri di lunghezza per 100 mila tonnellate di cabotaggio, nella notte, in uscita dal, malgrado la mancanza di vento e il mare ...... come Livorno, Ravenna, Taranto Salerno, Bari,Tauro e, appunto, Ancona. Ma Msf passa all'attacco con una pesante denuncia: "L'invio simultaneo di due navi di ricerca e soccorso verso un... Porto Gioia Tauro,nave portacontainer in uscita urta molo - Cronaca Gioia Tauro (Reggio Calabria) - Incidente senza gravi conseguenze per le persone al Porto di Gioia Tauro. La motonave portacontainer Msc Eliane, di 340 metri di lunghezza per 100 mila tonnellate di ca ...Incidente senza gravi conseguenze per le persone al Porto di Gioia Tauro. La motonave portacontainer Msc Eliane, di 340 metri di lunghezza per 100 mila tonnellate di cabotaggio – riporta l’agenzia di ...