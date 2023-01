Poppi | donna investita in un incidente | è grave - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La signora di 59 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di ..., Dizionario del cinema italiano, Gremese editore, 1991) " Un eroe dei nostri tempi è stato ... Lasi ritrova al centro delle attenzioni amorose di tre uomini: lo stesso viceré, un cavaliere ... Poppi, donna investita in un incidente: è grave I mezzi della Asl sud est sono intervenuti stamani alle 7 in località Poppi, SR70, a seguito dell'investimento di pedone, una donna di 59 anni ...Una donna di 59 anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale. Si trovava a piedi lungo la strada regionale 70 nel comune di Poppi quando è stata investita. Il fatto è accaduto ...