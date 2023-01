Pomezia | Luigi Celori torna in pista e si candida alle regionali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È stato consigliere regionale per tre volte nel passato. La sua ultima legislatura è terminata nel 201o, a Marzo, con l’elezione di Renata Polverini. Da quel momentosi è dedicato al territorio di. Ma ora, chiamato dalto del centrodestra Francesco Rocca, ha deciso di rimettersi in gioco in maniera più ampia, forte della sua esperienza. “Il nostro territorio devere a contare in Regione” «Mi è stato chiesto dalla lista “UDC PER ROCCA PRESIDENTE” dirmi per le prossime elezionidel 12 e 13 febbraio, per rafforzare latura a presidente di Francesco Rocca e per andare a ricoprire un ruolo di governo nella prossima amministrazione regionale», ha dichiarato...