Policlinico di Messina | lei partorisce e lui le chiede di sposarlo inginocchiandosi con l' anello

Normanno.com

Una magliettina con sù scritto "Mi vuoi sposare Si o No", indossata dalla piccola Rebecca, nata ieri pomeriggio aldi. La pazza promessa di nozze di Pietro Micalizzi , messinese di 29 anni alla sua amata, Giusy Crocè , è di quelle che fanno storia. "In 30 anni di servizio in ospedale non ...Il numero così elevato di accessi e ricoveri aldidipende in particolare dal fatto che, in quanto DEA (Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione) di secondo livello , l'... Bronchiolite nei bambini: aumentano accessi e ricoveri al Policlinico ... Un’insolita proposta di matrimonio a Messina ideata dal 29enne Pietro Micalizzi, poche ore dopo la nascita della sua bambina. «Mi vuoi sposare Si o no» si legge sulla magliettina indossata dalla picc ...Aumentano i ricoveri per bronchiolite nei reparti pediatrici del Policlinico di Messina: sospesi temporaneamente i ricoveri programmati.