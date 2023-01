Poker a Verona | la Femminile ai quarti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Violavince 4-0 sull’Hellase passa aidi Coppa Italia. Un’ottima prestazione quella offerta dalle ragazze gigliate che chiudono a punteggio pieno il Girone E davanti alle scaligere e al Genoa. Dopo il doveroso minuto di silenzio per la scomparsa di Ernesto Castano e Gianluca Vialli, la Fiorentina ingrana subito la marcia giusta e dopo dodici minuti trova il vantaggio. È Kajan con un diagonale e l’aiuto del palo a segnare il primo goal e dopo pochi minuti arriva il raddoppio, stavolta di testa con Severini. La Fiorentina domina il campo e sul finale di frazione Johannsdottir concretizza un traversone per il parziale di 3-0.Nella ripresa iltrova maggior fluidità e prova a farsi pericoloso dalle parti di Baldi, oggi al rientro ufficiale dopo l’infortunio alla ...

