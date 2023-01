Corriere dello Sport

Lukasè stato protagonista di una clamorosa reazione durante una partita amichevole in un torneo di beneficenza, da lui stesso organizzato. L'ex campione del mondo ha insultato pesantemente l'...Lukasè stato protagonista di una clamorosa reazione durante una partita amichevole in un torneo di beneficenza, da lui stesso organizzato. L'ex campione del mondo ha insultato pesantemente l'... Podolski perde la testa in un torneo di beneficenza: urla all'arbitro, insulti e bottiglietta lanciata in campo! Lukas Podolski è stato protagonista di una clamorosa reazione durante una partita amichevole in un torneo di beneficenza, da lui stesso organizzato. L'ex campione del mondo ha insultato pesantemente l ...