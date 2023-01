Pnrr | Von der Leyen ' loda' Italia su obiettivi raggiunti a fine anno

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Grande soddisfazione per i 55delsarebbe stata espressa dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der, durante l'incontro di oggi a Palazzo Chigi con il premier Giorgia Meloni. C'era grande preoccupazione, a, attorno ai target fissati per l'al 31 dicembre, superata dal lavoro che Roma ha messo a segno, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos riportando alcuni dettagli dell'incontro. Da Von derè stata ribadita la piena disponibilità a collaborare in fase di implementazione del Piano, con un ascolto attento anche sul tema del Repower Eu.

RaiNews

'Riaffermato l'impegno del Governo italiano sul'. 'Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Ursulader Leyen, Presidente della Commissione Europea. Dopo il colloquio a Bruxelles in occasione della ...Un faccia a faccia a Palazzo Chigi durato circa un'ora e un quarto , durante il quale Giorgia Meloni e Ursulader Leyen hanno parlato soprattutto di migranti e di. La premier ha bisogno di trovare l'intesa con l' Ue per la riscrittura almeno parziale del Piano di ripresa e resilienza: per evitare di ... Meloni incontra von der Leyen: "Riaffermato l'impegno italiano sul Pnrr" - Nell'incontro con la Presidente von der Leyen è stata "condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile" - Nell'incontro con la Presidente von der Leyen è stata "condivisa la condanna 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Dopo il colloquio ...A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio e la presidente della Commissione europea per oltre un’ora hanno parlato pure di immigrazione, del conflitto in Ucraina, di energia e di economia in vista d ...