Pnrr | Meloni riceve von der Leyen | “Confermato impegno del governo” “Discusso dell’implementazione del piano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un faccia a faccia a Palazzo Chigi durato circa un’ora e un quarto, durante il quale Giorgiae Ursula von derhanno parlato soprattutto di migranti e di. La premier ha bisogno di trovare l’intesa con l’Ue per la riscrittura almeno parziale deldi ripresa e resilienza: per evitare di continuare ad accumulare ritardi e per prendere di petto il rincaro di energia e materiali. Nel corso dell’incontro, riferisce Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha riaffermato l’delitaliano sul. Mentre dopo il colloquio la presidente della Commissione Ue su Twitter ha scritto: “Abbiamo anchedelin Italia”.ha accolto von der ...