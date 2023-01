Più invecchiamo e più siamo selettive e non sopportiamo certe persone

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Molto spesso cadiamo nell’errore di credere che la nostra vita sia statica, come se si limitasse soltanto a seguire il corso degli eventi che si alternano intorno a noi. E invece ci sbagliamo, perché nulla è più mutevole della nostra vita. Perchénoi a cambiare, anche se a volte non ce ne accorgiamo. E più passa il tempo, più questa evoluzione diventa concreta, se non nella consapevolezza, sicuramente nei gesti, nelle azioni e nei nostri comportamenti. Quando cresciamo, infatti, tutte le cose che ci circondano assumono significati e valori differenti: succede quando da bambini diventiamo grandi e accade quando da grandi iniziamo a invecchiare, e impariamo a guardare tutto con un’altra prospettiva. Ed è proprio vero che piùe più diventiamo. Smettiamo di sopportare...

