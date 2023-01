Più che tutelare la lingua italiana servirebbe impararla

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono molto d’accordo con la proposta di legge, avanzata da un qualche fratello d’Italia, di rendere obbligatorio l’utilizzo dellain tutti i documenti della pubblica amministrazione. Sarei anzi a favore a un’interpretazione estensiva, che obblighi all’italiano chiunque abbia a che fare con la cosa pubblica: impiegati comunali, insegnanti e studenti, dipendenti pubblici di varia sorta, estensori della legislazione, e ovviamente i politici di ogni ordine e grado, da chi governa la nazione a chi intenda candidarsi a uno strapuntino in consiglio circoscrizionale. Solo, però, la proposta di legge intende imporre l’italiano contrapponendolo all’inglese, ambizione insensata in quanto, se uno la parla bene e sa utilizzarne i termini a proposito, può utilizzare qualsiasisenza che la comunicazione ne risenta. No, ...