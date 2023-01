Pitti Uomo investe su Firenze Buyer e operatori negli alberghi Boom di prenotazioni nei ristoranti

FirenzeToday

Da domani alto il numero di presenze nelle strutture ricettive. Gronchi (Confesercenti): 'Grande occasione'. Marinoni (Confcommercio): 'La città deve imparare a non essere solo cornice, ma più ...Con 789 brand in totale (311 provengono dall'estero, pari al 40% del totale), torna: l'edizione numero 103 si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze da martedì 10 a venerdì 13 gennaio. E sarà un'edizione ricca di novità che porterà con sé la voglia di muoversi, scoprire ... Pitti Uomo 103: le informazioni sul salone della moda Da domani alto il numero di presenze nelle strutture ricettive. Gronchi (Confesercenti): "Grande occasione". Marinoni (Confcommercio): "La città deve imparare a non essere solo cornice, ma più protago ...La storica società bolognese sceglie il palcoscenico di Pitti Uomo 103 per presentare il suo nuovo corso. Il Direttore Artistico Federico Bertuzzi, nipote della fondatrice, racconta a FashionNetwork.c ...