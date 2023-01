Pitti uomo | avanti tutta con la moda I brand pratesi tornano a sorridere

Io Donna

Domani apre il salone alla Fortezza da Basso: in mostra le collezioni autunno inverno 2023 - 2024. Rifò propone maglieria in lana e cerca tre figure da assumere. BoB porta i giubbotti ...Un deciso restyling e una nuova energia propulsiva per il marchio Cruciani, in anteprima a103 con la sua collezione maschile, dopo aver annunciato lo scorso dicembre la nuova anima chic del guardaroba donna. Lo stile della Maison, nata in Umbria nel 1992, poggia su una lunga ... Occhi puntati sul menswear. A Firenze ritorna Pitti Uomo con l'edizione n. 103 Domani apre il salone alla Fortezza da Basso: in mostra le collezioni autunno inverno 2023-2024. Rifò propone maglieria in lana e cerca tre figure da assumere. BoB porta i giubbotti ‘scomponibili’ ...Tra le novità il ritorno della sezione I Go Out, i progetti Pittipets e The Sign e il Vintage Hub. Appuntamento il 12 gennaio con la guest designer Martine Rose, preceduta l’11 dal designer project Ja ...