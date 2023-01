Pioli deluso | “Meritavamo la vittoria” | poi la frase sul Napoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Finisce in parità il big match di questa giornata tra Milan e Roma. Doppio vantaggio iniziale rossonero che viene recuperato negli ultimi minuti dalla squadra di Josè Mourinho, grazie a due calci piazzati dove prima Ibanez e poi Abraham sono lesti a insaccare il pallone in rete. Ora il Diavolo si trova a meno sette dalla vetta a pari punti con la Juventus, con quest’ultima che affronterà venerdì ilin un vero e proprio match Scudetto. StefanoMilanIntantoha commentato così la partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:“Si dice che dobbiamo continuare a giocare così ma che le partite finiscono al 95’ e che serve più attenzione. Abbiamo preso 2 gol su calci piazzati e non possiamo concedere. Siamo delusi, avevamo giocato bene edi vincere. Purtroppo ci siamo incasinati la vita ...

Il più. KALULU 6 Ci mette la testa. E non solo in occasione della sua rete Una schiacciata ... Minuti in cui il Milan di Stefano perde i tre punti. SAELEMAEKERS 6 Fa tante cose ben fatte, ...