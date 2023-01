Pioli | ' Ci siamo incasinati la vita da soli Pari difficile da accettare'

Sport Mediaset

Peccato perché ciincasinati da soli ". Sono le parole di Stefanoa Dazn dopo il . Il tecnico rossonero ha poi aggiunto: " In questo momento non stiamo guardando a quanti puntidal ..."Ciincasinati la vita da soli - riassume alla perfezione Stefanoa fine gara - . Bisognava difendere meglio su quelle situazioni, è difficile da accettare perché l'avevamo preparata bene ... Milan, Pioli: "Ci siamo incasinati da soli, siamo delusi" - Sportmediaset Non nasconde l’amarezza per il pareggio subìto nel finale il tecnico del Milan Stefano Pioli. Stefano Pioli commenta così Milan-Roma a DAZN. “Dispiace non aver vinto, l’avevamo preparata bene e l’abbi ...Stefano Pioli è intervenuto a DAZN al termine di Milan-Roma, soffermandosi sul pareggio contro i giallorossi e sui cambi: "Volevo mettere enege fresche. Volevo anche alzare i ...