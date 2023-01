Piero Pelù contro Ratzinger | “Altro che santo subito”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un’invettiva, quella di, che mette nel calderone anche Karol Józef Wojty?a, salito al soglio pontificio come Giovanni Paolo II. Recentemente abbiamo appreso della morte del Papa emerito Benedetto XVI, e tutti abbiamo assistito alle immagini dei fedeli che durante i funerali hanno esibito lo striscione con la scritta: “”. Mentre scriviamo, Giovanni Paolo II è già stato proclamatoil 27 aprile 2014 da Papa Francesco, mentre per Josephè ancora tutto prematuro. La Chiesa Cattolica, infatti, prevede un lungo processo di canonizzazione che può durare anni o addirittura secoli, a seconda dell’operato in vita e del riconoscimento dei miracoli. Perché, tuttavia, quel post di...