Picchiarono barista mentre imbrattavano i muri del suo locale durante un corteo in centro | denunciati quattro anarchici

leggo.it

Sono stati identificati e denunciati alla Procura di Torino gli anarchici che lo scorso 5 dicembre, durante un corteo per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, avevano aggredito e malmenato il ...Sono stati identificati e denunciati alla Procura di Torino gli anarchici che lo scorso 5 dicembre, durante un corteo per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, avevano aggredito e malmenato il ... Picchiarono barista mentre imbrattavano i muri del suo locale durante un corteo in centro: denunciati quattro Sono stati identificati e denunciati alla Procura di Torino gli anarchici che lo scorso 5 dicembre, durante un corteo per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, avevano aggredito ...