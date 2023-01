Picchiano barista mentre imbrattano i muri del suo locale durante un corteo in centro | denunciati quattro anarchici

leggo.it

Sono stati identificati e denunciati alla Procura di Torino gli anarchici che lo scorso 5 dicembre, durante un corteo per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, avevano aggredito e malmenato il ...Alcuni anarchici, durante il corteo, hanno aggredito unche cercava di difendere le vetrine del suo locale dagli imbrattamenti. L'uomo è stato ferito alla testa. La manifestanzione è poi ... Picchiano barista mentre imbrattano i muri del suo locale durante un corteo in centro: denunciati quattro anar Sono stati identificati e denunciati alla Procura di Torino gli anarchici che lo scorso 5 dicembre, durante un corteo per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, avevano aggredito ...Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Negli episodi della Soap in onda su Rai1 vedremo Marcello perdere la pazienza con Ferdinando e assestargli un pugno ...