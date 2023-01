Picchia la mamma per ottenere i soldi | arrestato 22enne

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Grave episodio di violenza domestica all’interno della zona di Minturno, dove da diverso tempo un giovane maltrattava la propria madre per, con la violenza, ingenti somme di denaro. Una situazione di tortura che la donna, purtroppo, viveva abitualmente, con un figlio problematico che trovava qualsiasi scusa per farsi consegnare i. Pugni, calci e schiaffi se si ribellava. Una situazione che ha spinto la signora a contattare le Forze dell’Ordine, al fine di fermare l’azione violenta del ragazzo e salvaguardare la propria salute. Il figliola propriaperI Carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di undi Minturno, il quale ha ...

La madre di un bimbo di 4 anni e il suo compagno sono indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del piccolo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Le parole dell'uomo non convinsero affatto i carabinieri che, ... Un episodio che purtroppo annovera dei precedenti e che manifesta in maniera evidente il dolore patito (sotto ogni punto di vista) da un genitore che si ritrova ad essere vittima della violenza di un ... Un bambino di quattro anni è arrivato in ospedale con gravi lesioni alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli, oltre che a ustioni che sembrano corrispondere a bruciature ...