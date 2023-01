Calcio e Finanza

... Matteo, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali. Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui,le trasferte a tutti. Ma non è ...... Matteo, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali. Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui,le trasferte a tutti. Ma non è ... Piantedosi: «Vietare le trasferte ai tifosi Si può» Passta l'indignazione del momento dopo gli scontri sull'A1, il governo smorza i toni. Non ci sarà nessun dievieto di trasferta nè alcuna decisione ...Il Napoli, con una nota ufficiale, ha condannato fermamente gli scontri avvenuti nel pomeriggio di ieri: "Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni ...