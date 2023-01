Piantedosi sugli scontri ultras | Il quadro normativo consente già di sospendere le trasferte

La Repubblica

L'ultimo ad intervenire, in ordine temporale, è stato il capo del Viminale, il ministroche ha convocato un vertice con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e con il presidente ...scontri sta indagando il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, che oggi ha usato parole ... Il tuo browser non supporta il tag iframe Ora per il Viminale e per lo stesso ministrosarà ... Il ministro Piantedosi ad Agrigento: " Una tregua sugli sbarchi alla Sicilia" Il ministro Piantedosi chiederà all'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di valutare con la massima severità i prossimi eventi in .... Gli arresti in flagranza . Tifosi del Napoli forzano il pos ...AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Onore a Lampedusa, isola che ormai da decenni è la prima frontiera dell’Europa. Spero di tornare presto con qualcosa che potrà essere il segno tangibile della discussione […] ...