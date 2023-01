Piantedosi avverte la Ue | Sicilia e Calabria non siano il campo profughi d' Europa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Mentre Giorgia Meloni incontra Ursula von der Leyen a Roma per discutere di come far progredire a livello europeo un "Patto sui migranti", il ministro dell'Interno Matteoad Agrigento, dove si trova per presiedere il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, avvisa la Ue: "non devono essere ilper l'intera".affronta anche il tema del ricollocamento dei migranti, non solo tra i vari Stati europei, ma anche sul territorio italiano: "È giusto creare la ridistribuzione se possibile a livello nazionale, se si guarda la mappa dei porti assegnati a oggi, si vedrà che c'è stata una equa distribuzione. Il nostro compito principale è sgravare". Il ...