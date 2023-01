Tiscali Notizie

Ilin rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,13% a 74,63 dollari al barile. . 9 gennaio 2023...Dragone nella politica zero Covid rinverdisce poi le speranze sulla domanda mondiale die ... Francoforte e Amsterdam guidano l'Europa Piazza Affarila seduta di oggi con un progresso ... Petrolio: chiude in rialzo a New York a 74,63 dollari Firmato l'accordo per la cessione della raffineria Lukoil di Priolo a Goi Energy. Lo comunica in una nota Goi Energy annunciando di aver raggiunto con Litasco, controllata al 100% da Lukoil, l'accordo ...Sale il prezzo di benzina e gasolio dopo lo stop agli conti sulle accise ma è alta l'attenzione sui rischi di speculazione: controlli e misure allo studio.