Perugia Corso di formazione di unità cinofile per la lotta contro l’avvelenamento degli animali

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’Assessorato all’Ambiente della Regione Umbria ed Enpa, Ente Nazionale Protezione, presenteranno lunedì 16 gennaio alle ore 11, in conferenza stampa, alla Scuola Umbra di amministrazione pubblica, a Pila di, struttura che ospiterà l’intero, l’inizio delle attività formative per addestrare delle, composte dagli allievi con i rispettivi cani, all’individuazione di bocconi avvelenati e, dunque, a prevenire e contrastare. Il progetto “”, annunciato a Palazzo Donini a ottobre 2021, vede ora la propria attuazione grazie ad una sinergia tra istituzione regionale ed ...

PerugiaToday

Le precipitazioni si esauriranno neldella notte. Venti: forti meridionali al mattino con possibili raffiche fino a burrasca sui rilievi orientali. Diverranno moderati occidentali nel ...La Procura dicontesta all'uomo anche l'aggravante di 'aver commesso il fatto mediante l'... Neldell'udienza di oggi è stata chiesta la riunione con un altro procedimento e la messa alla ... Perugia, esce di casa e sparisce nel nulla: ritrovata dopo una notte di ricerche Perugia sorpassa (13-15). Muro vincente di Giannelli (15-18 ... Maar e Davyskiba da favola per la Vero Volley e Stefani ed il greco Andreopoulos, entrato a gara in corso per un Loeppky non al meglio, ...PERUGIA - Tremila pirati della strada. Tremila persone che mettono in pericolo la propria vita e quella degli altri con comportamenti alla guida in totale violazione del codice ...