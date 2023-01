Pericolosa inversione di tendenza Cosa succede con l' inflazione nel 2023

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È rimasto stabile al 7,8% il tasso di disoccupazione in Italia a novembre. Lo afferma l'Istat, che ha rilasciato oggi le sue stime provvisorie su occupati e disoccupati relative al penultimo mese del 2022. Nell'indagine si segnala anche il calo al 23% del tasso di disoccupazione giovanile (-0,6 punti rispetto al mese precedente). L'Istat segnala d'altra parte anche il lieve calo – dopo due mesi consecutivi di crescita - del numero di occupati (-27mila unità), con il tasso complessivo di occupazione che si attesta così al 60,3% (-0,1 punti rispetto al mese precedente). L'istituto di statistica registra inoltre l'aumento del numero degli inattivi, che crescono di 49mila unità portando il relativo tasso al 34,5% (+0,1 punti su base mensile). Positivo invece il confronto su base annua: il numero di occupati a novembre 2022 supera quello di novembre 2021 dell'1,2%, in aumento di 278mila ...

Teleborsa

