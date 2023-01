Perfetti sconosciuti da record | oltre 20 remake in tutto il mondo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il 15 luglio 2019 era già entrato nel Guinness dei primati come il film con piùin assoluto nella storia del cinema (ovvero18), ma– il film del 2016 diretto da Paolo Genovese – non arresta la sua corsa e continua ad essere sempre più da. Lo scorso 6 gennaio, infatti, è uscito ilislandese, ed entro la fine del 2023 è prevista anche l’uscita della versione danese, che sarà il ventesimo rifacimento a livello internazionale. Uscito nelle sale italiane nel 2016,è diventato subito un fenomeno globale: la Francia è stato il primo Paese a chiedere i diritti per girare una versione locale. Poi si sono accodati paesi come Grecia, Turchia, Messico, Armenia, Russia, Ungheria e infine anche la Spagna, dove il film è ...

La maggior parte dei lettori potrebbe non aver visto il film ungherese Buek o non avere presente la trama della ... Perfetti sconosciuti da record, il film italiano arriva ad avere oltre 20 remake La pellicola di Paolo Genovese si avvia ad avere, con l'imminente arrivo quest'anno della versione danese, un numero incredibile di rifacimenti. Un successo da Guinness dei primati che ha portato un p ...Come riporta The Economist, sono ormai saliti a 20 i remake internazionali di Perfetti sconosciuti. Se a luglio 2019, il ...