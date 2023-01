Perché il prezzo dei carburanti è tornato a salire

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono aumentatiil governo ha deciso di aumentare di nuovo il valore delle accise e non c'entra nulla la speculazione

QuiFinanza

...ci addentriamo in quelle che sono le caratteristiche principali che non possono mancareun ...strumenti utili ed efficaci Velocità ed efficienza Facilità di utilizzo Buon rapporto qualità/...Se questo è il destino che è toccato ad uno dei migliori prodotti presenti sul catalogo,non ...permettano di risparmiare sull'attrezzatura in post - produzione - fanno lievitare ildelle ... Il governo Meloni ha un problema col prezzo della benzina. Ecco perché