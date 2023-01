Percassi su Vialli | “Grazie infinite | mi ha cambiato la vita”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “mi hala. Ho un ricordo straordinario di lui, al quale devo un immenso, un’infinita gratitudine per quello che ha rappresentato per me e per la mia famiglia”. Queste le parole ai microfoni di Sky di Luca, ad dell’Atalanta, ex giocatore del Chelsea quandoallenava la squadra inglese. “Andai al Chelsea il 12 luglio 1998, l’indomani della finale mondiale tra Francia e Brasile, e iniziava il ritiro del Chelsea. C’erano molti nazionali ai mondiali e noi giovani siamo stati aggregati alla prima squadra. Da lì a poco Gianluca mi disse ‘Luca, se hai piacere di rimanere con noi vai in sede, saremmo felici di tenerti’. Fu un momento unico, che non potrei mai dimenticare”, conclude. SportFace.