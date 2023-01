Per un elogio | in controtendenza | della lezione frontale

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Di Antonio Calvani, ex professore Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale, Direttore scientifico dell’Associazione S.Ap.I.E (www.sapie.it) - Capita spesso di vedere il dibattito sulle metodologie didattiche contrarsi all’interno di slogan generici, che diventano fonte di banali fraintendimenti se non sottoposti ad una valutazione critica che ne metta in luce le possibili deformazioni e implicazioni negative (Calvani, Trinchero, 2019). L'articolo .