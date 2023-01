Pensioni 2023 | Opzione donna | vecchi requisiti + cumulo gratuito contributi in più casse

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nei prossimi giorni riprenderanno gli incontri tra Governo e sindacati per parlare di, il 19 gennaio vi sarà il primo tavolo confermato anche dall’onorevole Durigon in un’intervista rilasciata a Repubblica. Nel corso della stessa l’onorevole ha espresso la consapevolezza del disagio che le donne lavoratrici stanno avendo relativamente alla proroga didal momento che la misura ha mutato itrasformandosi in altro. Ricordiamo infatti che la ‘nuova’prevede paletti legati al numero di figli e richiede l’appartenenza a determinate categorie disagiate, che ricordano l’ape sociale. A tal riguardo Durigon ha detto che si stanno studiando soluzioni, che vi é la volontà politica di ripristinare i...

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'esempio più doloroso è la mancanza di una completa rivalutazione dellesuperiori a ...dell' abbassamento del prezzo del gas non arriverà in bolletta fino al secondo semestre del. Credo ...Il primo è il taglio improvviso e secco delle, il secondo è il taglio futuro degli stipendi dei dipendenti pubblici. Questa nuova politica economica è stata evidentemente molto apprezzata ... Pensione anticipata 2023: la guida. Chi può andare via prima dal lavoro e come fare Soprattutto all’inizio dell’assalto, la polizia di Brasilia non ha fatto una bella figura, rimanendo inerte e limitandosi a guardare quanto accadeva. Eppure erano giorni che numerosi sostenitori di Bo ...Inserendo alcuni dati sul portale Inps si può ottenere la cifra necessaria per riscattare gli anni universitari. A chi coniene