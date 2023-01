Penisola Sorrentine e Costiere Amalfitana | approvata la delibera per l’ospedale unico

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza di centrosinistra e dell’opposizione di centrodestra, e l’astensione del Movimento 5 Stelle, ladi Giunta regionale n.652 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Realizzazione del nuovo OspedaledellaSorrentina e della Costierain variante al P.U.T. – L.R. 35/1987”. Con la, ad iniziativa dell’assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, si esprime parere favorevole per la realizzazione del nuovo OspedaledellaSorrentina e della Costierain variante al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell’Area ...

