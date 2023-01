Globalist.it

farà tutti gli sforzi per risolvere la questione ucraina in modo pacifico.... oltre al boom di contagi in Cina e le conseguenze per i viaggiatori provenienti dadi ... che ufficialmente siXBB.1.5: appena un mese fa la nuova sottovariante era al 4% mentre oggi, ... Pechino chiama Mosca: “La guerra va risolta con la Carta dell’Onu” Il conflitto in Ucraina deve essere risolto tenendo in considerazione tutti i principi fondamentali del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, che proibisce la minaccia o l'uso ...Il top manager cinese diventa il numero due dell'azienda. Si occuperà degli stabilimenti in Nord America ed Europa. Celebre per avere dormito in fabbrica con gli operai durante il lockdown, è l'artefi ...