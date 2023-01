Pd | mercoledì Direzione | riunione sarà preceduta da ricordo Sassoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Si svolgerà11 gennaio alle ore 12.30, presso la sede nazionale del Partito in via Sant'Andrea delle Fratte, 16 (in forma ibrida) lanazionale del Pd. All'ordine del giorno il Regolamento nazionale del Congresso; la Commissione nazionale per il Congresso; i criteri di determinazione del 20% di esterni chiamati a far parte dell'Assemblea nazionale costituente. Ladellaalle 12 da una commemorazione di Davidnel primo anniversario della scomparsa. La commemorazionetrasmessa in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Pd.