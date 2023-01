Pd | le manovre dietro le quinte dell' eterno gattopardo Franceschini

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il Pd ha macinato in quindici anni un numero impressionante di segretari, tanto che è difficile perfino ricordarli tutti: Veltroni,, Bersani, Renzi, Martina, Zingaretti, Letta, a cui vanno aggiunte le reggenze di Epifani e Orfini. Ma ai continui ricambi al vertice non ha mai corrisposto un vero rinnovamentoa classe dirigente, rimasta abbarbicata a spartirsi il potere. Due ex leader Renzi e Bersani- hanno scelto per motivazioni opposte di abbandonare il partito, Veltroni è uscito dalla politica, Letta sta per gettare la spugna, e dunque se si cerca un personaggio che incarni la continuità di questo travagliato percorso, il pendolino non può che fermarsi su un unico, inossidabile nome: quello di Dario, per giovanile militanza democristiana esperto navigatore tra i marosi correntizi. Il Pd nacque col ...